Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 artışla 112.390,57 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 artışla 112.390,57 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.450,62 puan değer kazandı. Dün 110.939,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 482,08 puan ve yüzde 0,43 artarak 111.422,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 111.116,86 ve en yüksek 112,478,89 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 2,57 ve sanayi endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 284'ü yükseldi, 104'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Turkcell, Türk Telekom, Tekfen, ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.726,77 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1243, sterlin/dolar paritesi 1,2485 ve dolar/yen paritesi 107,02 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8590 liradan, avro 7,7150 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,04 artışla 1.726,77 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,22 artışla 41,04 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 01:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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