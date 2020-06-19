Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,13 artışla 113.757,31 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.262,58 puan değer kazandı. Dün 112.494,62 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.301,08 puan ve yüzde 1,16 artarak 113.795,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 113.190,47 ve en yüksek 114.337,53 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,54, sanayi endeksi yüzde 0,49, hizmetler endeksi yüzde 1,74 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 129'u yükseldi, 258'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Turkcell, Garanti Bankası, ASELSAN ve Tekfen Holding oldu.



Altının onsu 1.731,65 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1214, sterlin/dolar paritesi 1,2417 ve dolar/yen paritesi 106,93 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 6,8560 liradan, avro 7,6860 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.731,65 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,68 yükselişle 42,65 dolardan işlem görüyor.