Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 artışla 114.680,25 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 artışla 114.680,25 puan oldu.

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Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 231,35 puan değer kazandı. Dün 114.448,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 56,91 puan ve yüzde 0,05 azalarak 114.392,00 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 113.419,64 ve en yüksek 114,975,19 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,20, teknoloji endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,21, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü yükseldi, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Güneş Sigorta, Kardemir (D), Garanti Bankası, Halkbank ve VakıfBank oldu.


Altının onsu 1.759,92 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1221, sterlin/dolar paritesi 1,2441 ve dolar/yen paritesi 107,20 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 6,8570 liradan, avro 7,6960 liradan satılıyor.


Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,11 azalışla 1.760,01 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,91 azalışla 39,99 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:23 Kaynak: AA

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