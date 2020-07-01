Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 azalışla 115.623,69 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 901,10 puan değer kaybetti. Dün 116.524,78 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 643,30 puan ve yüzde 0,55 artarak 117.168,08 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 115.479,81, en yüksek 117,357,88 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,09, hizmetler endeksi yüzde 1,13 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,60 ve sanayi endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i yükseldi, 56'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), ASELSAN, Garanti Bankası, Odaş Elektrik ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.



Altının onsu 1.787,66 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1208, sterlin/dolar paritesi 1,2407 ve dolar/yen paritesi 107,50 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 6,8560 liradan, avro 7,6840 liradan satılıyor.



Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,39 artışla 1.787,66 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,78 artışla 42,38 dolardan işlem görüyor.