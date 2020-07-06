Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,79 değer kazanarak 117.819,52 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,79 değer kazanarak 117.819,52 puana yükseldi.

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Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.071,76 puan değer kazandı. Cuma günü 115.748,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 1.636,04 puan ve yüzde 1,41 değer kazanarak 117.384,51 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 116.673,90 ve en yüksek 118.015,30 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi ve hizmet endeksi yüzde 2,10, mali endeks yüzde 1,82, teknoloji endeksi de 1,04 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 96'sı yükseldi, 4'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Odaş Elektrik, Kardemir (D), Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Tekfen Holding ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.774,94 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,47, bileşik getirisi yüzde 9,69 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1298, sterlin/dolar paritesi 1,2492 ve dolar/yen paritesi 107,57 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8630 liradan, avro 7,7540 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.774,94 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,24 artışla düşüşle 43,44 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi
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