Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kaybederek 118.442,72 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kaybederek 118.442,72 puana geriledi.

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Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 42,52 puan değer kaybetti. Dün 118.485,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 307,16 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 118.792,40 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 117.075,09, en yüksek 119.512,14 puanı gördü.


Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,22 ve sanayi endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,47 ve teknoloji endeksi 0,42 değer kaybetti.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükseldi, 63'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut GYO, Odaş Elektrik, Garanti Bankası, Tekfen Holding ve Tüpraş oldu.


Altının onsu 1.776,25 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1272, sterlin/dolar paritesi 1,2478 ve dolar/yen paritesi 107,70 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 6,8650 liradan, avro 7,7430 liradan satılıyor.


Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.776,25 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 düşüşle 42,6 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:35 Kaynak: AA

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