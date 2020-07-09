Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,15 değer kazanarak 118.891,20 puana yükseldi.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 178,70 puan değer kazandı. Dün 118.712,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 636,33 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 119.348,84 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 117.996,50, en yüksek 119.686,40 puanı gördü.



Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,84, sanayi endeksi yüzde 0,41, mali endeks 0,09 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükseldi, 61'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Türk Hava Yolları, Trakya Cam, Emlak Konut GYO, ve Kardemir (D) Grubu oldu.



Altının onsu 1.814,75 dolar seviyesinde



Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1332, sterlin/dolar paritesi 1,2656 ve dolar/yen paritesi 107,30 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 6,8660 liradan, avro 7,7790 liradan satılıyor.



Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.814,75 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,03 artışla 43,39 dolardan işlem görüyor.