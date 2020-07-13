Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,11 değer kazanarak 117.231,75 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,11 değer kazanarak 117.231,75 puana yükseldi.

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Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.423,18 puan değer kazandı. Cuma günü 114.808,60 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.453,56 puan ve yüzde 1,27 değer kazanarak 116.262,12 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 116.125,50, en yüksek 117.290,60 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 2,88, teknoloji endeksi yüzde 2,40, hizmetler endeksi yüzde 2,05 ve mali endeks 2,03 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin tamamı değer kazandı. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut GYO, Türk Hava Yolları, Trabzonspor, Odaş Elektrik ve Trakya Cam oldu.

Altının onsu 1.809,47 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,89, bileşik getirisi yüzde 10,14 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1326, sterlin/dolar paritesi 1,2616 ve dolar/yen paritesi 107,08 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 6,8660 liradan, avro 7,7760 liradan satılıyor.


Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.809,47 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,32 azalışla 42,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi
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