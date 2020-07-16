Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,15 değer kazanarak 119.099,99 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,15 değer kazanarak 119.099,99 puana yükseldi.

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Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.358,89 puan değer kazandı. Salı günü, 117.741,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 1.051,28 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 118.792,38 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 118.734,80, en yüksek 119.451,30 puanı gördü.


Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,53, mali endeks yüzde 1,49, teknoloji endeksi yüzde 1,03 ve hizmetler endeksi yüzde 0,70 değer kazandı.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90'ı prim yaptı, 8'i geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut GYO, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halk Bankası ve Sasa Polyester Sanayi oldu.


Altının onsu 1.805,55 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1385, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 107,14 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 6,8580 liradan, avro 7,8080 liradan satılıyor.


Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.805,55 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,22 azalışla 43,62 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:25 Kaynak: AA

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