Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kazanarak 118.965,61 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kazanarak 118.965,61 puana yükseldi.

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Endeks, saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 158,08 puan değer kazandı. Dün, 118.807,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 57,07 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 118.864,60 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 118.360,61 puanı, en yüksek 119.161,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti, mali endeks endeks yüzde 0,14, sanayi endeksi yüzde 0,59 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si yükseldi, 35'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Garanti Bankası, Emlak Konut GYO, Güneş Sigorta ve İpek Doğal Enerji Kaynak Araştırma oldu.

Altının onsu 1.803,80 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1413, sterlin/dolar paritesi 1,2547, dolar/yen paritesi 107,17 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8610 liradan, avro 7,8330 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.803,80 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,77 azalışla 43,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi
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