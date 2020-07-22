Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 118.771,03 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 729,03 puan değer kazandı. Dün 118.042,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 773,56 puan ve yüzde 0,66 artarak 118.815,56 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 117.535,60, en yüksek 119,371,61 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,79, teknoloji endeksi yüzde 1,92, sanayi endeksi yüzde 0,62, hizmetler endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i yükseldi, 32'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN, Garanti Bankası, Afyon Çimento ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.855,32 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1568, sterlin/dolar paritesi 1,2673 ve dolar/yen paritesi 106,92 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8490 liradan, avro 7,9070 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,75 artışla 1.855,32 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,01 azalışla 44,12 dolardan işlem görüyor.