Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 artışla 119.325,27 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.245,37 puan değer kazandı. Dün 118.079,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 634,09 puan ve yüzde 0,54 artarak 118.713,99 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 118.585,42, en yüksek 119,479,12 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 2,04, sanayi endeksi yüzde 1,04 hizmetler endeksi yüzde 1,45 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 89'u yükseldi, 9'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, İş Finansal Kiralama, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk Hava Yolları ve Zorlu Enerji oldu.

Altının onsu 1.882,54 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1591, sterlin/dolar paritesi 1,2728 ve dolar/yen paritesi 107,15 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8480 liradan, avro 7,9380 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,58 artışla 1.882,54 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,77 artışla 44,86 dolardan işlem görüyor.