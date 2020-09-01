Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 azalışla 1.068,47 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 azalışla 1.068,47 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,14 puan değer kaybetti. Dün 1.078,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,05 puan ve yüzde 0,28 artarak 1.081,66 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.064,42, en yüksek 1.083,94 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,64, teknoloji endeksi yüzde 1,47, sanayi endeksi yüzde 1,55 ve hizmetler endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si yükseldi, 24'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ICBC Turkey Bank, Garanti Bankası, Fenerbahçe, Kardemir (D) ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.986,30 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 12,87, bileşik getirisi yüzde 13,28 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1972, sterlin/dolar paritesi 1,3447 ve dolar/yen paritesi 105,75 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3690 liradan, avro 8,8250 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.986,30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,54 yükselişle 45,91 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 13:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi

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