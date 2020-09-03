Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 azalışla 1.081,88 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,19 puan değer kaybetti. Dün 1.083,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 1,97 puan ve yüzde 0,18 artarak 1.085,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.078,94, en yüksek 1.091,11 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 0,20, sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,86 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si yükseldi, 67'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Galatasaray, Trabzonspor, Garanti Bankası ve Beşiktaş oldu.

Altının onsu 1.932,35 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1821, sterlin/dolar paritesi 1,3283 ve dolar/yen paritesi 106,35 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4350 liradan, avro 8,7920 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,54 azalışla 1.932,35 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,58 azalışla 43,79 dolardan işlem görüyor.