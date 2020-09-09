Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 artışla 1.094,92 puan oldu.

Endeks, saat 13.10 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,33 puan değer kazandı.

Dün 1.089,60 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 0,21 puan ve yüzde 0,02 azalışla 1.089,39 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.092,46 ve en yüksek 1.102,80 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,11, sanayi endeksi yüzde 0,88, hizmetler endeksi yüzde 1,06 ve teknoloji endeksi yüzde 1,08 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 73'ü yükseldi, 21'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Afyon Çimento, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.927,50 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1763, sterlin/dolar paritesi 1,2947 ve dolar/yen paritesi 106,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4930 liradan, avro 8,8140 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.927,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 yükselişe 40,63 dolardan işlem görüyor.