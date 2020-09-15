Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kazanarak 1.115,25 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,96 puan değer kazandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,25 puan ve yüzde 0,29 artışla 1.110,55 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.110,55 ve en yüksek 1.116,64 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 1,05, hizmetler endeksi yüzde 0,88 ve teknoloji endeksi yüzde 0,62 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 73'ü yükseldi, 19'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Şişecam, Kardemir (B), Eczacıbaşı İlaç ve Vakko Tekstil oldu.

Altının onsu 1.965,20 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1880, sterlin/dolar paritesi 1,2888 ve dolar/yen paritesi 105,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4960 liradan, avro 8,9090 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.965,20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 yükselişle 40,54 dolardan işlem görüyor.