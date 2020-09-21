Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kaybederek 1.103,98 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,99 puan değer kaybetti.

Cuma günü 1.111,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 0,08 puan ve yüzde 0,01 artışla 1.112,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.100,15 ve en yüksek 1.115,14 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,83, sanayi endeksi yüzde 0,21 ve hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken teknoloji endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 28'i yükseldi, 70'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Kardemir (D), Garanti Bankası, Petkim, Alkim Alkali Kimya oldu.

Altının onsu 1.931,33 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,25, bileşik getirisi yüzde 13,69 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1777, sterlin/dolar paritesi 1,2840 ve dolar/yen paritesi 104,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6030 liradan, avro 8,9620 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.931,33 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,9 azalışla 42,67 dolardan işlem görüyor.