Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 1.093,75 puana yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 1.093,75 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,72 puan değer kazandı.

Dün 1.087,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 1,88 puan ve yüzde 0,17 artışla 1.088,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.084,93, en yüksek 1.095,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,40, sanayi endeksi yüzde 0,50 ve hizmetler endeksi yüzde 0,85 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,10 azalış kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükseldi, 28'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Kardemir (D), Petkim, Garanti Bankası ve Turkcell oldu.

Altının onsu 1.903,17 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,33, bileşik getirisi yüzde 13,77 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,2792 ve dolar/yen paritesi 104,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6470 liradan, avro 8,9810 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.903,17 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 42,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi

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