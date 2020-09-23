Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 değer kazanarak 1.105,89 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,72 puan değer kazandı.

Dün 1.096,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 5,55 puan ve yüzde 0,51 artışla 1.101,72 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.098,82, en yüksek 1.106,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,29, sanayi endeksi yüzde 0,93, hizmetler endeksi yüzde 0,70 ve teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 91'i yükseldi, 7'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Kardemir (D), Petkim, Adese Alışveriş Merkezleri ve Turkcell oldu.

Altının onsu 1.888,90 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1711, sterlin/dolar paritesi 1,2720 ve dolar/yen paritesi 104,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6770 liradan, avro 8,9920 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.888,90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 42,4 dolardan işlem görüyor.