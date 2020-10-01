Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 1.148,20 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,96 puan değer kazandı.

Dün 1.145,24 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 4,83 puan ve yüzde 0,42 artarak 1.150,07 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.142,82, en yüksek 1.153,53 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,23 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,28, teknoloji endeksi yüzde 0,65 ve sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükseldi, 44'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, ASELSAN, Garanti Bankası, Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım, Türkiye Sigorta oldu.

Altının onsu 1.897,88 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 12,66, bileşik getirisi yüzde 13,06 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1746, sterlin/dolar paritesi 1,2842 ve dolar/yen paritesi 105,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7420 liradan, avro 9,0960 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.897,88 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 42 dolardan işlem görüyor.