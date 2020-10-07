Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kaybederek 1.153,15 puana geriledi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,56 puan değer kaybetti.

Dün 1.153,71 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 3,61 puan ve yüzde 0,31 azalarak 1.150,10 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.147,43, en yüksek 1.156,88 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,23 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,31, teknoloji endeksi yüzde 0,68 ve sanayi endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükseldi, 41'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Odaş Elektrik, ASELSAN, Şişecam, ve Zorlu Enerji oldu.

Altının onsu 1.888,00 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1756, sterlin/dolar paritesi 1,2880 ve dolar/yen paritesi 106,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8530 liradan, avro 9,2340 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.888,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yatay seyirle 42,0 dolardan işlem görüyor.