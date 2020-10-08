Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybederek 1.149,51 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,90 puan değer kaybetti.

Dün 1.152,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 4,32 puan ve yüzde 0,38 artarak 1.156,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.145,25, en yüksek 1.159,41 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükseldi, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, ASELSAN, Teknosa, Garanti Bankası ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.892,10 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 12,83, bileşik getirisi yüzde 13,24 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1763, sterlin/dolar paritesi 1,2917 ve dolar/yen paritesi 106,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,9190 liradan, avro 9,3260 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.892,10 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 artışla 42,8 dolardan işlem görüyor.