Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

09.10.2020 13:11
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 artışla 1.157,26 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 artışla 1.157,26 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,77 puan değer kazandı. Dün 1.150,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,24 puan ve yüzde 0,20 kazanımla 1.152,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.150,97 ve en yüksek 1.158,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,80, sanayi endeksi yüzde 1,08, hizmetler endeksi yüzde 0,48 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükseldi, 18'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Garanti Bankası, Kardemir (D), Kerevitaş ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.914,10 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1796, sterlin/dolar paritesi 1,2936 ve dolar/yen paritesi 105,88 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,9360 liradan, avro 9,3620 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.914,10 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,99 düşüşle 43,18 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi

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