Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 değer kazanarak 1.177,79 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,09 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.165,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 4,84 puan ve yüzde 0,42 artarak 1.170,54 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.169,12, en yüksek 1.178,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,30, hizmetler endeksi yüzde 1,53, teknoloji endeksi yüzde 0,93 ve sanayi endeksi yüzde 1,48 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 95'i yükseldi, 4'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Zorlu Enerji, İş Finansal Kiralama, Garanti Bankası ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.922,64 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1807, sterlin/dolar paritesi 1,3022 ve dolar/yen paritesi 105,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8970 liradan, avro 9,3230 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.922,64 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 azalışla 42,5 dolardan işlem görüyor.