Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

13.10.2020 13:13
Piyasalarda gün ortası, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kaybederek 1.176,32 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kaybederek 1.176,32 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,03 puan değer kaybetti.

Dün 1.178,35 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 2,56 puan ve yüzde 0,22 artarak 1.180,92 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.175,05, en yüksek 1.181,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,40, hizmetler endeksi yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükseldi, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Odaş Elektrik, Türkiye Sigorta, ASELSAN, Kerevitaş Gıda, Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.921,30 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3051 ve dolar/yen paritesi 105,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8890 liradan, avro 9,3020 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.921,30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 artışla 42,7 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Afyonkarahisar'da köylülerin projesi yıllık 600 bin lira gelir sağlayacak Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 44'e yükseldi Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım
"Dört büyükler" borç batağında! Toplam rakam 13 milyar TL'yi aştı         
13:17
Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı         
12:55
Avustralya'da sigara artık doktor reçetesi ile alınabilecek Avustralya'da sigara artık doktor reçetesi ile alınabilecek         
12:23
"Bakasetas ilk tercihimizdi" diyen Erol Bulut'tan çarpıcı itiraf: F.Bahçe'den önce Verona'yla anlaşmıştım         
11:34
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi         
11:23
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı         
10:37
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi         
10:07
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var         
08:27
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Sakarya'da maske takmayanlar üçüncü cezada karantina yurduna alınacak Sakarya'da maske takmayanlar üçüncü cezada karantina yurduna alınacak         
00:19
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 13:41:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei