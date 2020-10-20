Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kazanarak 1.209,63 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,26 puan değer kazandı.

Dün 1.205,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 3,60 puan ve yüzde 0,30 artarak 1.208,98 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.202,35, en yüksek 1.211,35 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,02, hizmetler endeksi yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,33, teknoloji endeksi yüzde 0,75 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükseldi, 35'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Şişecam, Şekerbank, ASELSAN, İş Finansal Kiralama oldu.

Altının onsu 1.906,10 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1807, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 105,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8940 liradan, avro 9,3200 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.906,10 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 42,9 dolardan işlem görüyor.