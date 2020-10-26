Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 değer kaybederek 1.177,45 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,18 puan değer kaybetti.

Cuma günü 1.190,63 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 8,18 puan ve yüzde 0,69 azalarak 1.182,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.165,49, en yüksek 1.183,61 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,23, hizmetler endeksi yüzde 0,88, teknoloji endeksi yüzde 1,46, sanayi endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 24'ü yükseldi, 75'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Garanti Bankası, Şişecam, Kardemir (D), Arçelik İlaç oldu.

Altının onsu 1.902,88 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3052 ve dolar/yen paritesi 104,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,0400 liradan, avro 9,4930 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.902,88 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,5 azalışla 41,3 dolardan işlem görüyor.