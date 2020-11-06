Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

06.11.2020 13:11
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 artışla 1.183,32 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 artışla 1.183,32 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,30 puan değer kazandı. Dün 1.180,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,47 puan ve yüzde 0,04 artarak 1.180,49 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.178,06 ve en yüksek 1.188,80 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,03, sanayi endeksi yüzde 0,54, hizmetler endeksi yüzde 0,59 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükseldi, 34'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Kardemir (D), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Şişecam ve Odaş Elektrik oldu.

Altının onsu 1.948,06 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1853, sterlin/dolar paritesi 1,3139 ve dolar/yen paritesi 103,39 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5080 liradan, avro 10,0830 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.948,06 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,37 düşüşle 40,28 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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