Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,69 değer kazanarak 1.224,02 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,06 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.191,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 25,00 puan ve yüzde 2,10 artarak 1.216,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.211,16, en yüksek 1.226,31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,07, sanayi endeksi yüzde 2,16, hizmetler endeksi yüzde 1,57 ve teknoloji endeksi yüzde 1,92 kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 97'si yükseldi, 3'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Petkim, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Odaş Elektrik oldu.

Altının onsu 1.959,73 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,48, bileşik getirisi yüzde 15,00 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1880, sterlin/dolar paritesi 1,3140 ve dolar/yen paritesi 103,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,1240 liradan, avro 9,6410 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.959,73 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 40,4 dolardan işlem görüyor.