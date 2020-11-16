Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 artışla 1.300,62 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,33 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.291,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 13,41 puan ve yüzde 1,04 artarak 1.304,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.297,78 ve en yüksek 1.309,98 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,66, teknoloji endeksi yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 1,30, hizmetler endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükseldi, 21'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Kardemir (D), Yapı Kredi Bankası, Şişecam ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.894,37 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1845, sterlin/dolar paritesi 1,3171 ve dolar/yen paritesi 104,53 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7220 liradan, avro 9,1470 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.894,37 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,03 yükselişle 43,69 dolardan işlem görüyor.