Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 artışla 1.327,91 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,42 puan değer kazandı.

Dün 1.325,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,17 puan ve yüzde 0,16 kazanımla 1.327,66 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.315,52 ve en yüksek 1.328,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,15, sanayi endeksi yüzde 0,44, hizmetler endeksi yüzde 0,65 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükseldi, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Garanti Bankası, Doğan Holding, Petkim ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.837,84 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2111, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 104,27 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8330 liradan, avro 9,4930 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.837,84 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,17 düşüşle 48,03 dolardan işlem görüyor.