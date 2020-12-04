Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

04.12.2020 13:21
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 artışla 1.331,51 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 artışla 1.331,51 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,66 puan değer kazandı.

Dün 1.330,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,02 puan ve yüzde 0,15 kazanımla 1.332,87 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.326,20 ve en yüksek 1.337,88 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,09, teknoloji endeksi yüzde 0,38, hizmetler endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükseldi, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Doğan Holding, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Petkim, Selçuk Ecza Deposu ve Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.842,23 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,37, bileşik getirisi yüzde 14,89 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2167, sterlin/dolar paritesi 1,3481 ve dolar/yen paritesi 103,96 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7590 liradan, avro 9,4410 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.842,23 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,72 yükselişle 49,51 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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