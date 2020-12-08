Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 artışla 1.345,73 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,83 puan değer kazandı.

Dün 1.329,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,33 puan ve yüzde 0,33 kazançla 1.334,22 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.331,63, en yüksek 1.348,30 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,50, teknoloji endeksi yüzde 0,46, hizmetler endeksi yüzde 0,50 ve sanayi endeksi yüzde 1,15 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükseldi, 19'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Şişecam, Kardemir (D), Garanti Bankası, Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.865,00 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,56, bileşik getirisi yüzde 15,09 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2120, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 104,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8040 liradan, avro 9,4620 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.865,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalışla 48,7 dolardan işlem görüyor.