Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 artışla 1.394,89 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 artışla 1.394,89 puan oldu. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,44 puan değer kazandı. Dün 1.392,45 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,66 puan ve yüzde 0,77 kazançla 1.403,10 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.394,78, en yüksek 1.406,10 puanla rekor seviyeyi gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,22, teknoloji endeksi yüzde 0,33, hizmetler endeksi yüzde 0,80 ve sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükseldi, 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Pegasus, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Şişecam oldu. Altının onsu 1.877,40 dolar seviyesinde Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2230, sterlin/dolar paritesi 1,3580 ve dolar/yen paritesi 103,1 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,7630 liradan, avro 9,5060 liradan satılıyor. Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.877,40 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 51,4 dolardan işlem görüyor.

Son Dakika

İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor

Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz

Tarihi ve dini bir yapı olan Kayme Sarayı'nın içki kutusunda yer alması tepki çekti: Ruhuna aykırı

Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diyerek yastıkla boğan damat tahliye edildi

Türk bilim insanları korona ile mücadelede önemli rol oynayacak reaktif oksijen türlerini üretti

İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı

Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti