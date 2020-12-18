Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 artarak 1.406,02 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,66 puan değer kazandı.

Dün 1.399,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,10 puan ve yüzde 0,08 kayıpla 1.398,26 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.396,03 ve en yüksek 1.407,64 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,67, teknoloji endeksi yüzde 0,32, hizmetler endeksi yüzde 0,97 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükseldi, 24'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Pegasus, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Turkcell ve Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.879,82 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2251, sterlin/dolar paritesi 1,3497 ve dolar/yen paritesi 103,53 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,6950 liradan, avro 9,4240 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.879,82 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,27 düşüşle 51,44 dolardan işlem görüyor.