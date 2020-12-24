Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

24.12.2020 13:23
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 artışla 1.423,54 puan seviyesinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 artışla 1.423,54 puan seviyesinde.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,88 puan değer kazandı.

Dün 1.417,66 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,22 puan ve yüzde 0,44 kazançla 1.423,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.415,35, en yüksek ise 1.425,36 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,42, teknoloji endeksi yüzde 1,18, hizmetler endeksi yüzde 0,34 ve sanayi endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükseldi, 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şekerbank, Garanti Bankası, Eczacıbaşı İlaç, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.877,30 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2190, sterlin/dolar paritesi 1,3603 ve dolar/yen paritesi 103,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6540 liradan, avro 9,3330 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.877,30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalışla 51,1 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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