Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

25.12.2020 13:21
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 artışla 1.436,17 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 artışla 1.436,17 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,18 puan değer kazandı.

Dün 1.426,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,68 puan ve yüzde 0,47 kazançla 1.432,68 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.428,58 ve en yüksek 1.436,80 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 1,26, sanayi endeksi yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 79'u yükseldi, 17'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Gübre Fabrikaları, Koza Altın, Koza Anadolu Metal, Şişecam ve Eczacıbaşı İlaç oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,26, bileşik getirisi yüzde 14,77 seviyelerinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,5650 liradan, avro 9,2650 liradan satılıyor.

Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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