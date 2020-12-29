Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 artışla 1.444,49 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,20 puan değer kazandı.

Dün 1.439,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,13 puan ve yüzde 0,43 kazançla 1.445,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.436,21, en yüksek ise 1.448,49 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,08, hizmetler endeksi yüzde 0,47 ve sanayi endeksi yüzde 0,56 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükseldi, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri GÜBRETAŞ, Türk Hava Yolları, Kartonsan, Sasa Polyester, Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.880,50 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2260, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 103,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3850 liradan, avro 9,0470 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.880,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 artışla 51,6 dolardan işlem görüyor.