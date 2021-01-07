Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

07.01.2021 13:25
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,65 artışla 1.515,20 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,65 artışla 1.515,20 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,78 puan değer kazandı.

Dün 1.505,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,62 puan ve yüzde 0,64 kazançla 1.515,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.505,70, en yüksek ise 1.519,41 puanla tarihi zirvesini gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,21, teknoloji endeksi yüzde 1,33, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 68'i yükseldi, 29'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN, Garanti BBVA, Akbank, Tekfen Holding oldu.

Altının onsu 1.916,50 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2270, sterlin/dolar paritesi 1,3603 ve dolar/yen paritesi 103,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,2660 liradan, avro 8,9210 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.912,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 artışla 54,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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