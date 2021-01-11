Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,84 artışla 1.553,51 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,84 artışla 1.553,51 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,90 puan değer kazandı. Cuma günü 1.540,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,11 puan ve yüzde 0,14 kayıpla 1.538,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.536,66, en yüksek ise 1.554,88 puanla tarihi zirvesini gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 1,21, sanayi endeksi yüzde 1,99 ve hizmetler endeksi yüzde 1,07 değer kazandı. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükseldi, 27'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Turkcell, Petkim, Koza Anadolu Metal Madencilik oldu. Altının onsu 1.850,60 dolar seviyesinde Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,15, bileşik getirisi yüzde 14,65 seviyelerinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2170, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 104,1 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,4610 liradan, avro 9,0730 liradan satılıyor. Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.850,60 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 azalışla 55,2 dolardan işlem görüyor.

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