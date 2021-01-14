Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 artışla 1.564,44 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,15 puan değer kazandı.

Dün 1.559,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,83 puan ve yüzde 0,50 artışla 1.567,11 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.555,99, en yüksek ise 1.568,06 puanla tarihi zirvesini gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06, teknoloji endeksi yüzde 0,30, sanayi endeksi yüzde 0,50 ve hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükseldi, 32'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Doğan Holding, Turkcell, Şişecam, Otokar oldu.

Altının onsu 1.840,75 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2160, sterlin/dolar paritesi 1,3650 ve dolar/yen paritesi 104,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3860 liradan, avro 9,000 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.840,75 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 56,0 dolardan işlem görüyor.