Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

22.01.2021 13:27
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 azalışla 1.537,29 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 azalışla 1.537,29 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,28 puan değer kaybetti.

Dün 1.551,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,54 puan ve yüzde 0,10 kayıpla 1.550,03 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.528,97 ve en yüksek 1.555,59 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,05, sanayi endeksi yüzde 0,73, hizmetler endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31'i yükseldi, 68'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Karsan Otomotiv, Koza Altın, Kardemir (D) ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.858,78 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,20, bileşik getirisi yüzde 14,70 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2173, sterlin/dolar paritesi 1,3664 ve dolar/yen paritesi 103,66 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4020 liradan, avro 9,0100 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.858,78 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,53 düşüşle 55,04 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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