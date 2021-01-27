Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 azalışla 1.534,34 puana geriledi.

Endeks, saat 13.05 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,77 puan değer kaybetti.

Dün 1.536,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,04 puanlık azalışla 1.536,07 seviyesinden başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.530,13, en yüksek ise 1.541,01 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,09 ve teknoloji endeksi yüzde 0,96 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,33 ve sanayi endeksi yüzde 0,19 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükseldi, 44'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Odaş Elektrik, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti BBVA, Kardemir (D), Karsan ve Doğan Holding oldu.

Altının onsu 1.847 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,16, bileşik getirisi yüzde 14,66 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,2120, sterlin/dolar paritesi 1,3730 ve dolar/yen paritesi 103,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3610 liradan, avro 8,9280 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.847 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,7 artışla 55,9 dolardan işlem görüyor.