Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

28.01.2021 13:15
Piyasalarda gün ortası, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 artışla 1.469,24 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 artışla 1.469,24 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,24 puan değer kazandı.

Dün 1.467,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,12 düşüşle 1.450,54 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.431,32, en yüksek ise 1.472,12 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,10 ve sanayi endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,57 ve teknoloji endeksi yüzde 0,52 düşüş kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükseldi, 44'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti BBVA, Odaş Elektrik, Kardemir (D) ve Karsan oldu.

Altının onsu 1.841 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,16, bileşik getirisi yüzde 14,66 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,2108, sterlin/dolar paritesi 1,3640 ve dolar/yen paritesi 104,30 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3620 liradan, avro 8,9110 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda 1,841 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,1 artışla 55,4 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Köpekleri "Dövüş" adı altında birbirine parçalattılar! O anlar saniye saniye kamerada Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı! Galatasaray çözüm yolu arıyor Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Kuliste kurşun döktüren Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu
Operasyonda inanılmaz görüntü! Korona tedavisinde kullanılan ürünlerin bulunduğu depoda canlı balık çıktı Operasyonda inanılmaz görüntü! Korona tedavisinde kullanılan ürünlerin bulunduğu depoda canlı balık çıktı         
13:06
Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı         
12:28
Çinli et tüccarlarının elinden yüzü yırtılmış halde kurtarılan köpek, şimdilerde İngiltere'nin maskotu Çinli et tüccarlarının elinden yüzü yırtılmış halde kurtarılan köpek, şimdilerde İngiltere'nin maskotu         
12:09
Alevler arasında kalan talihsiz kadın feci şekilde can verdi, yakınları sinir krizi geçirdi Alevler arasında kalan talihsiz kadın feci şekilde can verdi, yakınları sinir krizi geçirdi         
11:27
Alman basını Mesut Özil'in imza törenindeki açıklamalarına geniş yer verdi Alman basını Mesut Özil'in imza törenindeki açıklamalarına geniş yer verdi         
11:13
Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti         
10:56
ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor         
10:45
Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor         
09:37
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı         
09:02
Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı         
08:57
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü         
17:28
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 13:29:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei