Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 artışla 1.490,39 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,93 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.473,45 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,78 artışla 1.484,95 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.471,54, en yüksek ise 1.491,92 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,31, hizmetler endeksi yüzde 0,99, teknoloji endeksi yüzde 0,97 ve sanayi endeksi yüzde 1,45 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükseldi, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın, Odaş Elektrik, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti BBVA ve Karsan oldu.

Altının onsu 1.861 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,19, bileşik getirisi yüzde 14,69 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,2090, sterlin/dolar paritesi 1,3730 ve dolar/yen paritesi 104,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,2080 liradan, avro 8,7190 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1 artışla 1.861 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 yükselişle 55,4 dolardan işlem görüyor.