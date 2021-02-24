Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 azalışla 1.514,45 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,42 puan değer kaybetti.

Dün 1.517,86 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,33 puan ve yüzde 0,75 kayıpla 1.506,53 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.495,97, en yüksek ise 1.523,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,23, sanayi endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,49 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükseldi, 57'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Koza Altın İşletmeleri, Pegasus, ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.805,2 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2160, sterlin/dolar paritesi 1,4140 ve dolar/yen paritesi 105,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,1520 liradan, avro 8,7010 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,03 artışla 1.805,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 65 dolardan işlem görüyor.