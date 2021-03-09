Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,27 artışla 1.549,71 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,27 artışla 1.549,71 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,44 puan değer kazandı. Dün 1.530,27 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,77 puan ve yüzde 0,77 kazançla 1.542,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.534,99, en yüksek ise 1.550,42 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,23, sanayi endeksi yüzde 0,47, hizmetler endeksi yüzde 1,76, teknoloji endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükseldi, 23'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Petkim, BİM Birleşim Mağazalar, Şişecam oldu. Altının onsu 1.703,1 dolar seviyesinde Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,79, bileşik getirisi yüzde 16,41 seviyelerinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1910, sterlin/dolar paritesi 1,3880 ve dolar/yen paritesi 108,7 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,6240 liradan, avro 9,0790 liradan satılıyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,3 artışla 1.703,1 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,7 artışla 68,8 dolardan işlem görüyor.

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