Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

10.03.2021 13:25
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,90 artışla 1.563,03 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,90 artışla 1.563,03 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,88 puan değer kazandı.

Dün 1.549,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,15 puan ve yüzde 0,14 kazançla 1.551,30 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.551,30, en yüksek ise 1.564,25 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,41, sanayi endeksi yüzde 1,70, hizmetler endeksi yüzde 0,19, teknoloji endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükseldi, 25'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Garanti BBVA, Petkim, Kardemir (D), Gübre Fabrikaları oldu.

Altının onsu 1.714,6 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1900, sterlin/dolar paritesi 1,3900 ve dolar/yen paritesi 108,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,5790 liradan, avro 9,0180 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.714,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 67,0 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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