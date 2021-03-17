Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 artışla 1.584,94 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,52 puan değer kazandı.

Dün 1.570,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,75 puan ve yüzde 0,30 kazançla 1.575,17 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.574,78, en yüksek ise 1.589,47 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 1,26, hizmetler endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56'sı yükseldi, 32'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Koç Holding, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Sasa Polyester oldu.

Altının onsu 1.735,0 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1910, sterlin/dolar paritesi 1,3900 ve dolar/yen paritesi 109,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4990 liradan, avro 8,9300 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.735,0 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,1 azalışla 67,4 dolardan işlem görüyor.