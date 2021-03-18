Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

18.03.2021 13:15
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 azalışla 1.560,82 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 azalışla 1.560,82 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,29 puan değer kaybetti.

Dün 1.562,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,68 puan ve yüzde 0,36 kazançla 1.567,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.556,70, en yüksek ise 1.573,79 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,35, teknoloji endeksi yüzde 0,54 ve hizmetler endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükseldi, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ford Otomotiv, Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.735,3 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,74, bileşik getirisi yüzde 16,36 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1940, sterlin/dolar paritesi 1,3950 ve dolar/yen paritesi 109,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4690 liradan, avro 8,9200 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 azalışla 1.735,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,1 düşüşle 67,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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